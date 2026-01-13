Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Marl: Polizei sucht mutmaßliche Betrüger

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Ein mutmaßlicher Betrüger erbeutete am Montagnachmittag eine Geldbörse. Gegen 15:00 klingelte der unbekannte Mann bei einer Seniorin an der Blitzkuhlenstraße. Mit der Betrugsmasche "falscher Wasserwerker" verschaffte er sich Zugang zum Haus. Er gaukelte ihr einen Wasserschaden vor und beauftragte sie, einen Wasserhahn aufzudrehen. In dieser Zeit steckte der angebliche Handwerker die Geldbörse der Seniorin ein und verließ das Haus kurz danach.

Personenbeschreibung: - ca. 1,80 Meter - schwarze, mittellange Haare - schwarze Kleidung - sprach akzentfreies deutsch

Marl

Auch am Loekamptor war gestern Nachmittag (ca. 14:15 Uhr) ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs. Der Unbekannte erklärte einer Seniorin, Zählerstände in ihrer Wohnung ablesen zu müssen. Auch er beauftragte die Seniorin kurz darauf, das Wasser aufzudrehen. Als der Mann in dieser Zeit in ihr Wohnzimmer ging und die Tür hinter sich schloss, wurde die Seniorin misstrauisch und konfrontierte den Mann. Er ergriff sofort die Flucht.

Beschreibung des Mannes: - ca. 35 Jahre alt - ca. 1,75 Meter - schlank - dunkle, kurze Haare - kurzer Stoppelbart - graue Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell