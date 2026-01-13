PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Marl: Polizei sucht mutmaßliche Betrüger

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Ein mutmaßlicher Betrüger erbeutete am Montagnachmittag eine Geldbörse. Gegen 15:00 klingelte der unbekannte Mann bei einer Seniorin an der Blitzkuhlenstraße. Mit der Betrugsmasche "falscher Wasserwerker" verschaffte er sich Zugang zum Haus. Er gaukelte ihr einen Wasserschaden vor und beauftragte sie, einen Wasserhahn aufzudrehen. In dieser Zeit steckte der angebliche Handwerker die Geldbörse der Seniorin ein und verließ das Haus kurz danach.

Personenbeschreibung: - ca. 1,80 Meter - schwarze, mittellange Haare - schwarze Kleidung - sprach akzentfreies deutsch

Marl

Auch am Loekamptor war gestern Nachmittag (ca. 14:15 Uhr) ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs. Der Unbekannte erklärte einer Seniorin, Zählerstände in ihrer Wohnung ablesen zu müssen. Auch er beauftragte die Seniorin kurz darauf, das Wasser aufzudrehen. Als der Mann in dieser Zeit in ihr Wohnzimmer ging und die Tür hinter sich schloss, wurde die Seniorin misstrauisch und konfrontierte den Mann. Er ergriff sofort die Flucht.

Beschreibung des Mannes: - ca. 35 Jahre alt - ca. 1,75 Meter - schlank - dunkle, kurze Haare - kurzer Stoppelbart - graue Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:19

    POL-RE: Dorsten: 59-Jährige ausgeraubt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub am Montagnachmittag (ca. 16:00 Uhr) bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 59-Jährige aus Dorsten hob an einem Bankautomaten am Südwall Geld ab und ging anschließend in Richtung Gordulagasse. Plötzlich schubste sie ein bislang unbekannter Mann von hinten gegen eine Hausfassade. Zeitgleich entriss er ihre Handtasche samt Geldbörse. Anschließend flüchtete der Räuber, der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:07

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle an der Merklinder Straße. Bottrop In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen grauen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug stand an der Hagenstraße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Herten Mit Schmuck und Bargeld ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:42

    POL-RE: Herten: Unfall nach Einbruch

    Recklinghausen (ots) - Zeugen versuchten Tatverdächtige nach einen Einbruch zu stellen, dabei kam es zum Unfall. Am Donnerstagabend (08.01.2026 - ca. 19 Uhr) bemerkte ein Nachbar durch Geräusche drei Männer in einem unbewohnten Reihenhaus an der Wismarer Straße. Über seine Ehefrau ließ er die Polizei informieren. Zeitgleich flüchteten die Täter durch ein Wohnzimmerfenster zu einem Auto. Weitere Zeugen öffneten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren