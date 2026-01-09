PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Drei Verletze bei Busunfall

Altensteig (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Landesstraße 362 gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 0:00 Uhr ein Linienbus von Ebhausen in Richtung Altensteig. Dieser kam im Kurvenbereich auf Grund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Der Busfahrer sowie die beiden Fahrgäste wurden leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da eine Bergung des Linienbusses in der Nacht nicht möglich war, wird diese im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

