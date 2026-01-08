PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 361

Nagold (ots)

Am Donnerstagvormittag, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 361, bei dem ein Pkw frontal mit einem Lkw kollidierte.

Ein 59-jähriger Autofahrer war mit seinem VW in Richtung Mötzingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit der Front seines Fahrzeugs gegen einen Lkw, dessen Fahrer versuchte, nach rechts in den Straßengraben auszuweichen, um den Zusammenstoß zu vermeiden.

Durch den heftigen Aufprall erlitt der VW-Fahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden, sowohl für die ärztliche Versorgung der Beteiligten als auch für die anschließende Reinigung der Fahrbahn. Bei dem Unfall lief Kraftstoff aus, was eine besondere Gefahr darstellte. Der VW wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört, während auch der Lkw erhebliche Schäden davontrug. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

