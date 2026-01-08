Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit vom 03.01.2026 bis 05.01.2026 insgesamt zehn Fahrzeuge eines Autohauses in der Straße Rauher Grund zerkratzt. Der dabei entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

