POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer verstößt gleich gegen mehrere Vorschriften auf der Autobahn

(PF) Pforzheim - Autofahrer verstößt gleich gegen mehrere Vorschriften auf der Autobahn

Ein Autofahrer ist gestern auf der A8 von der Polizei gleich mehrfach beim Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden und das in einem Fahrzeug, das obendrein nicht verkehrssicher war.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Polizei um die Mittagszeit durch einen Zeugen auf einen in Richtung Karlsruhe fahrenden PKW mit Anhänger aufmerksam gemacht worden. Der Zeuge hatte Sorgen, dass die Ladung auf dem Anhänger nicht richtig gesichert sein könnte.

Das Fahrzeuggespann konnte an einer Autobahnanschlussstelle Pforzheim-West einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Autofahrer für seine Fahrt mit einem derart großen Anhänger die Fahrerlaubnisklasse BE gebraucht hätte. Vorweisen konnte er jedoch nur eine ausländische Fahrerlaubnis, die der Klasse B entspricht. Diese Fahrerlaubnis war jedoch verwirkt, da er seinen ausländischen Führerschein längst in eine deutsche EU-Fahrerlaubnis hätte umschreiben lassen müssen.

Dazu kommt, dass das von ihm geführte Fahrzeug, ein PKW der Marke Mercedes-Benz, trotz der winterlichen Verhältnisse auf Sommerreifen unterwegs war und einen sicherheitsrelevanten Riss in der Frontscheibe hatte. Und die Ladung auf dem Anhänger: Passende Winterreifen für sein Fahrzeug, aber die waren zumindest vorschriftsmäßig gesichert.

Durch die kontrollierenden Beamten wurde ihm das Weiterfahren verboten. Er organisierte daher einen Freund, der den nicht verkehrssicheren Mercedes auf einem Anhänger abtransportieren sollte. Doch auch das wurde nichts. Der Mercedes auf dem Anhänger überschritt die zulässige Anhängelast für das Auto seines Freundes, weshalb auch diese Fahrt durch die Polizei unterbunden wurde.

Der Verkehrssünder entschied sich seinen Mercedes auf dem Pendlerparkplatz stehen zu lassen. Aber auch hier bedachte er offenbar nicht, dass er selbst für die kurze Fahrt vom Anhänger in die Parklücke eine gültige Fahrerlaubnis braucht und wurde folglich ein weiteres Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt.

