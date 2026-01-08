PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße

Altensteig (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem hohen Sachschaden ist es am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 362 gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin gegen 6:50 Uhr von Altensteig in Richtung Ebhausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die 45-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, zwei weitere Fahrzeuglenker leicht. Zur weiteren Behandlung wurden die drei Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen, von denen drei abgeschleppt wurden, wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 05:40

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb-Dießen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Horb (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Horb-Dießen zu einem folgenschweren Unfall. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 3 Uhr mit seinem Sattelzug die L398 in Fahrtrichtung Schopfloch. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einer Steinmauer. Hierdurch ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:55

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb/ Dobel - Zwei Pkws aufgebrochen

    Bad Herrenalb (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntagmittag die Scheiben von zwei geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein auf einem Wanderparkplatz bei Neusatz, beim Abzweig zum Holzbachtal, abgestelltes Auto aufgebrochen und ein darin befindlicher Rucksack samt Inhalt entwendet. Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:07

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher erbeuten Bargeld: Polizei bittet um Hinweise

    Nagold (ots) - Zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Calwer Straße ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, ein Loch in eine Eingangstüre und gelangte auf diesem Weg in das Geschäft. Es wurde eine Geldtasche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren