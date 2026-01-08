Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße

Altensteig (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und einem hohen Sachschaden ist es am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 362 gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin gegen 6:50 Uhr von Altensteig in Richtung Ebhausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die 45-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, zwei weitere Fahrzeuglenker leicht. Zur weiteren Behandlung wurden die drei Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen, von denen drei abgeschleppt wurden, wird auf 60.000 Euro geschätzt.

