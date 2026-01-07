Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher erbeuten Bargeld: Polizei bittet um Hinweise

Nagold (ots)

Zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Calwer Straße ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, ein Loch in eine Eingangstüre und gelangte auf diesem Weg in das Geschäft. Es wurde eine Geldtasche mit Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell