Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb/ Dobel - Zwei Pkws aufgebrochen

Bad Herrenalb (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagmittag die Scheiben von zwei geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr ein auf einem Wanderparkplatz bei Neusatz, beim Abzweig zum Holzbachtal, abgestelltes Auto aufgebrochen und ein darin befindlicher Rucksack samt Inhalt entwendet.

Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft über eine eingeschlagene Scheibe in den Innenraum eines weiteren Pkws, der auf einem Parkplatz bei der Zufahrt zum Recyclinghof Dobel geparkt war, und entnahm daraus einen Geldbeutel sowie mehrere Schlüssel.

Die Höhe des entstandenen Schadens und ob ein Zusammenhang zwischen den Aufbrüchen besteht ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Hinweise Ihrer Polizei:

' Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

' Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

' Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

' Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

' Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell