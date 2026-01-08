PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb-Dießen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Horb (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Horb-Dießen zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 59-Jähriger befuhr gegen 3 Uhr mit seinem Sattelzug die L398 in Fahrtrichtung Schopfloch. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einer Steinmauer. Hierdurch wurden die Zugmaschine und insbesondere der Auflieger erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

