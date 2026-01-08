PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Frau beim Überqueren der Fahrbahn von Bus erfasst

Horb am Neckar (ots)

Schwer verletzt worden ist am Donnerstagmorgen eine 46-jährige Fußgängerin, als diese hinter einem Pkw die Fahrbahn queren wollte und mutmaßlich einen entgegenkommenden Linienbus übersah.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 7:15 Uhr ein VW-Lenker die Dammstraße in Fahrtrichtung B32/Hornaustraße. Aufgrund verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge vor einer Ampel hielt der VW ebenso an. Die Beifahrerin des Pkw verließ das Fahrzeug und wollte hinter dem Auto die Straße queren. Hierbei wurde sie von einem entgegenkommenden Linienbus erfasst und schwer verletzt.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 10 Fahrgäste. Diese blieben unverletzt. Der 51-jährige Bus-Lenker verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße bis 9 Uhr voll gesperrt. Danach konnte ein Fahrstreifen freigegen werden. Um 09:20 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet. Der Sachschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 12:47

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 361

    Nagold (ots) - Am Donnerstagvormittag, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 361, bei dem ein Pkw frontal mit einem Lkw kollidierte. Ein 59-jähriger Autofahrer war mit seinem VW in Richtung Mötzingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:25

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer auf der Autobahn zeigt Fantasie statt Geduld

    Pforzheim (ots) - Am Feiertag "Heilige drei Könige" ist es gegen 16:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Stuttgart zu einer Vollsperrung der Strecke aufgrund eines Verkehrsunfalls gekommen. Doch während die Aufräumarbeiten in vollem Gange waren, riss offensichtlich der Geduldsfaden eines 30-Jährigen Autofahrers. Genervt vom Stau, in dem er feststeckte, ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:04

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Horb am Neckar (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Zeit vom 03.01.2026 bis 05.01.2026 insgesamt zehn Fahrzeuge eines Autohauses in der Straße Rauher Grund zerkratzt. Der dabei entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren