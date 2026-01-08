Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Frau beim Überqueren der Fahrbahn von Bus erfasst

Horb am Neckar (ots)

Schwer verletzt worden ist am Donnerstagmorgen eine 46-jährige Fußgängerin, als diese hinter einem Pkw die Fahrbahn queren wollte und mutmaßlich einen entgegenkommenden Linienbus übersah.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 7:15 Uhr ein VW-Lenker die Dammstraße in Fahrtrichtung B32/Hornaustraße. Aufgrund verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge vor einer Ampel hielt der VW ebenso an. Die Beifahrerin des Pkw verließ das Fahrzeug und wollte hinter dem Auto die Straße queren. Hierbei wurde sie von einem entgegenkommenden Linienbus erfasst und schwer verletzt.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 10 Fahrgäste. Diese blieben unverletzt. Der 51-jährige Bus-Lenker verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße bis 9 Uhr voll gesperrt. Danach konnte ein Fahrstreifen freigegen werden. Um 09:20 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet. Der Sachschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

