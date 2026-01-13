Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 59-Jährige ausgeraubt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am Montagnachmittag (ca. 16:00 Uhr) bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 59-Jährige aus Dorsten hob an einem Bankautomaten am Südwall Geld ab und ging anschließend in Richtung Gordulagasse. Plötzlich schubste sie ein bislang unbekannter Mann von hinten gegen eine Hausfassade. Zeitgleich entriss er ihre Handtasche samt Geldbörse. Anschließend flüchtete der Räuber, der eine schwarze Jacke trug, in Richtung Innenstadt. Die Dorstenerin, die glücklicherweise nicht verletzt wurde, bat in einem Geschäft um Hilfe. Von dort aus wurde die Polizei informiert. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu informieren.

