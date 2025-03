Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Faschingswochende in der Metropolregion - Polizei zieht positive Bilanz

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende fanden mehrere Faschingsumzüge in der Metropolregion statt. So wohnten am Sonntag bei bestem Wetter zahlreiche Menschen dem gemeinsamen Fastnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen bei. Aber auch an anderen Orten, wie beispielsweise in Heidelberg-Ziegelhausen, Neckargemünd, Hockenheim, oder Ketsch feierten zahlreiche Närrinnen und Narren ausgelassen die Faschingszeit. Bis auf einzelne Ordnungsstörungen, oft in Verbindung mit übermäßigem Alkoholkonsum, blieb es überall friedlich und fröhlich. Das Polizeipräsidium Mannheim zeigt sich daher zufrieden mit dem Verlauf des Faschingswochendes und zieht eine positive Einsatzbilanz. Auch an den letzten beiden Tagen der aktuellen Faschingssaison werden wieder zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz sein und für Sicherheit sorgen. Das Polizeipräsidium Mannheim wünscht dabei allen Feiernden auf den noch kommenden Veranstaltungen eine ausgelassen-fröhliche und vor allem friedliche Faschingszeit. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander.

