Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit zwischen Männern eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bei einer Faschingsveranstaltung in der Steinbachhalle in Heidelberg-Ziegelhausen am Sonntag kam es im Laufe des Abends zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Vor dem Haupteingang gerieten die beiden Männer, ein 19-Jähriger sowie ein bislang unbekannter Mann, um kurz nach 21:30 Uhr in Streit. Das Wortgefecht mündete darin, dass der Unbekannte dem 19-Jährigen ins Gesicht schlug und ihn mit Pfefferspray besprühte. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnte. Der Angreifer, welcher einen orangefarbenen Ganzkörperoverall trug, verließ mit drei Begleitern, darunter ein Mann in einem Zebra-Kostüm, die Örtlichkeit und lief in Richtung der Peterstaler Straße davon. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell