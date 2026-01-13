PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 13-Järhiger vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit Freitag ist ein 13-Jähriger aus Bottrop von seiner Wohnanschrift verschwunden. Informationen und ein Foto des Jungen finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/191587

Wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
