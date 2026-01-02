Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Silvesterrakete explodiert in Schlafzimmer | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 1. Januar, eine Silvesterrakete durch das geöffnete Fenster in eine Wohnung an der Hoemenstraße geworfen. Das Geschoss explodierte im Schlafzimmer. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Die zur Straßenseite gerichteten Fenster befanden sich zum Tatzeitpunkt in Kippstellung.

Zeugen, die im vorliegenden Fall sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell