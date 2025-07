Lüdenscheid (ots) - Ein 73-jähriger Patient hat heute Morgen kurz vor 4 Uhr sein Bettlaken in Brand gesetzt und aus dem Fenster des Kreiskrankenhauses geworfen. Dabei fing das Fliegengitter am Fenster Feuer. Pfleger konnten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers ersticken. Die Feuerwehr erschien, musste jedoch nicht mehr eingreifen. Das Zimmer war lediglich verraucht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

