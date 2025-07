POL-MK: Bettlaken in Brand gesetzt

Iserlohn (ots) - Die Polizei ermittelt zu einem Einbruchsversuch an der Zollernstraße. In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter gegen viertel vor vier in der Früh mit einem Werkzeug an den Eingangstüren zu einem Mehrfamilienhaus gehebelt. Laut Kamera war ein 165-175cm großer Mann mit rotem Rucksack, schwarzer Hose und schwarzem Kapuzenpullover am Werk, die Polizei Iserlohn sucht nun Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

