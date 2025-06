Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines weißen oder grauen Autos nach Fahrerflucht gesucht

Warendorf (ots)

Eine 26-Jährige beobachtete, wie am Samstag, 7.6.2025, 18.00 Uhr ein unbekannter Autofahrer von der Kohlenstraße in Ahlen nach links auf die Bankenstraße abbog. Dabei beschädigte er einen dort geparkten 3er BMW. Der Unbekannte, der einen weißen oder grauen Pkw fuhr, möglicherweise einen Ford, flüchtete mit höherer Geschwindigkeit in Richtung Schachtstraße. Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

