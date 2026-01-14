PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Ticketautomat gesprengt - Zeugen gesucht - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Ticketautomaten der Deutschen Bahn gesprengt und massiv beschädigt. Beute machten die Täter nicht.

Gegen 0:40 Uhr hatte eine Zeuge einen lauten Knall gehört. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei auch um die tatsächliche Tatzeit. Der Automat war am Bahnhof in Dorsten Deuten am Lasthausener Weg aufgestellt. Durch die Explosion ging zusätzlich eine Glasscheibe neben dem Automaten zu Bruch.

Die Geldkassette im Automaten konnte nicht aufgebrochen werden. Die Polizei sucht Zeugen die etwas bemerkt haben. Hinweistelefon: 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

