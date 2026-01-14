PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht nach Zusammenstoß am Zebrastreifen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer flüchtete einer der beiden Unfallbeteiligten.

Zum Unfall kam es am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr. Ein 21-jähriger aus Castrop-Rauxel wollte mit einem E-Scooter die Recklinghauser Straße an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) fahrend überqueren. Dabei wurde er von einem unbekannten Autofahrer touchiert und leicht verletzt. Der 21-Jährige war zuvor auf der Friedrichstraße unterwegs. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung B235 fort. Er war in einem VW SUV (vermutlich Tiguan/bronzefarben) unterwegs.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Hinweis der Polizei: E-Scooter-Fahrende haben an einem Fußgängerüberweg keinen Vorrang. Genauso wie Radfahrende müssen sie absteigen und ihr Fahrzeug schieben.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

