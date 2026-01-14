PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Herten/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus an der Hölderlinstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie ein Kellerfenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Ein Zeuge hörte gegen 19:10 Uhr verdächtige Geräusche. Kurz darauf konnte er zwei unbekannte Personen an dem betroffenen Fenster beobachten. Als sie den Zeugen bemerkten, ergriffen die Männer die Flucht. Personenbeschreibung: - normale Statur - ca. 1,70 Meter bis 1,75 Meter - schwarz gekleidet

Herten:

Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Rabenhorst" auf. Im Objekt durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Marl:

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Rappaportstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen sie eine Scheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Neben Bargeld entwendeten sie unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und fuhren anschließend mit einem schwarzen Opel Corsa, der auf dem Gelände stand, davon. An dem Fahrzeug waren Dortmunder Kennzeichen angebracht.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
