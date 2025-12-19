PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Sitzgelegenheiten angezündet - Zeugen gesucht! + Schmuck gestohlen + Durch Keller eingestiegen +

Giessen (ots)

Echzell: Sitzgelegenheiten angezündet - Zeugen gesucht!

Unbekannte setzten am Mittwochabend (17.12.2025) in der Mittelstraße in Echzell einen Holztisch und zwei Holzbänke in Brand, die neben einem Gehweg für Spaziergänger und Wanderer aufgestellt worden waren. Die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken. Durch das Feuer wurden der Tisch und die Bänke stark beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr. Die Friedberger Kriminalpolizei fragt: Wem sind am Mittwochabend Personen aufgefallen, die sich bei den Sitzgelegenheiten aufgehalten haben? Wer hat die Entstehung des Brandes beobachtet? Wer kann Angabe zu den Tätern machen? Hinweise aller Art nimmt die Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Schmuck gestohlen

Im Hessenring in Nieder-Rosbach brachen Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag (16.12.2025), 09:00 Uhr und Donnerstag (18.12.2025), 22:30 Uhr durch die Terrassentür in ein Reihenhaus ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Bad Vilbel: Durch Keller eingestiegen

Bargeld erbeuteten Einbrecher im Bad Vilbeler Höhenweg. Im Zeitraum von Donnerstag, 04.12.2025, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 18.12.2025, 11:30 Uhr verschafften sie sich über den Keller Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Zeugen, die in der genannten Zeitspanne Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten sich an die Friedberger Kripo zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

