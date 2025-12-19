PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht + Lkw stößt gegen Corsa

Giessen (ots)

Wetzlar-Niedergirmes: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

In der Naunheimer Straße griffen bislang Unbekannte einen 31-Jährigen an, bedrohten ihn mit einem Butterfly-Messer und schlugen mit einem Baseball-Schläger auf den in Niedergirmes wohnenden Mann ein. Im Anschluss flüchteten die Täter, bei denen es sich um mindestens fünf Personen handelte, unerkannt. Den 31-Jährigen ließen sie verletzt zurück. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Angriff gestern Abend (18.12.2025) gegen 20:45 Uhr, in der Naunheimer Straße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den unbekannten Schlägern geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Lkw stößt gegen Corsa

Mittwochmorgen (17.12.2025), gegen 08:00 Uhr, war eine 35-Jährige mit ihrem Opel auf der B277 aus Richtung Sinn kommend in Fahrtrichtung Herborn unterwegs. Sie befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, um einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw zu überholen. Als sie sich in Höhe des Lkw-Anhängers befand, geriet dieser offenbar auf die Fahrspur der Opel-Fahrerin und streifte den schwarzen Corsa an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Corsa wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:50

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

    Giessen (ots) - Ehringshausen: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall Mit mehreren Anzeigen muss nun ein 34-Jähriger rechnen, der am Dienstagvormittag (16.12.2025) versuchte vor der Polizei zu flüchteten. Den Verkehrspolizisten war der Benz-Fahrer gegen 10:35 Uhr auf der B277 aus Richtung Werdorf kommend und in Richtung Ehringshausen fahrend aufgefallen. Er sollte ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:29

    Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizisten nehmen zwei Einbrecher fest

    Giessen (ots) - Marburg: Polizisten nehmen zwei Einbrecher fest Eine Zeugin und ein Zeuge beobachteten in der Nacht zu heute (18. Dezember) gegen 2 Uhr zwei Männer, die versuchten in ein Gebäude des Universitätsklinikums in der Hans-Sachs-Straße einzudringen. Zudem nahmen die Frau und der Mann "Klirrgeräusche" wahr. Sie alarmierten die Polizei. Mehrere Steifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren