Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht + Lkw stößt gegen Corsa

Wetzlar-Niedergirmes: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

In der Naunheimer Straße griffen bislang Unbekannte einen 31-Jährigen an, bedrohten ihn mit einem Butterfly-Messer und schlugen mit einem Baseball-Schläger auf den in Niedergirmes wohnenden Mann ein. Im Anschluss flüchteten die Täter, bei denen es sich um mindestens fünf Personen handelte, unerkannt. Den 31-Jährigen ließen sie verletzt zurück. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Angriff gestern Abend (18.12.2025) gegen 20:45 Uhr, in der Naunheimer Straße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den unbekannten Schlägern geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Lkw stößt gegen Corsa

Mittwochmorgen (17.12.2025), gegen 08:00 Uhr, war eine 35-Jährige mit ihrem Opel auf der B277 aus Richtung Sinn kommend in Fahrtrichtung Herborn unterwegs. Sie befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, um einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw zu überholen. Als sie sich in Höhe des Lkw-Anhängers befand, geriet dieser offenbar auf die Fahrspur der Opel-Fahrerin und streifte den schwarzen Corsa an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Corsa wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

