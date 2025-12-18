PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizisten nehmen zwei Einbrecher fest

Giessen (ots)

Marburg: Polizisten nehmen zwei Einbrecher fest

Eine Zeugin und ein Zeuge beobachteten in der Nacht zu heute (18. Dezember) gegen 2 Uhr zwei Männer, die versuchten in ein Gebäude des Universitätsklinikums in der Hans-Sachs-Straße einzudringen. Zudem nahmen die Frau und der Mann "Klirrgeräusche" wahr. Sie alarmierten die Polizei. Mehrere Steifen fuhren zu dem Objekt. Polizisten stellten schließlich an dem Gebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Weitere Funkstreifen bemerkten auf der Anfahrt im Bereich der Hans-Sachs-Straße sowie in der Dürerstraße zwei verdächtige männliche Personen. Sie kontrollierten die beiden Männer im Alter von 19 und 36 Jahren. Die Beamten stellten fest, dass ihr Äußeres mit den von den Zeugen abgegebenen Täterbeschreibungen übereinstimmte. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Ordnungshüter Einbruchswerkzeug, das sie sicherstellten. Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen und den 36-Jährigen fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Die Täter wurden auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Marburg nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da kein dringender Tatverdacht bestand. Die Einbruchschäden belaufen sich auf knapp 300 Euro. Die Ermittler der Polizei in Marburg prüfen derzeit, ob die Täter für weitere gleichgelagerte Fälle verantwortlich sind.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

