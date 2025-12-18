Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Einbruch in Wohnhaus + In Kita eingestiegen + Zaun und Fensterscheibe beschädigt +

Giessen (ots)

Hungen: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher drangen in der Zeit von Dienstag (16.12.2025), 22:00 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025), 08:00 Uhr durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Hungen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Außerdem öffneten sie das Garagentor und einen Geräteschuppen. Bislang kann nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Die Gießener Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, um Mitteilung unter der Rufnummer 0641 7006-6555.

Gießen: In Kita eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Dienstag (16.12.2025), 19:30 Uhr und Mittwoch (17.12.2025), 06:55 Uhr stiegen Einbrecher in einen Kindergarten "Am Eichelbaum" in Wieseck ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Staufenberg: Zaun und Fensterscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten am Mittwochabend (17.12.2025) gegen 20:35 Uhr in Treis die Umzäunung eines Firmengeländes in der Hauptstraße und verschafften sich so Zutritt. Auf dem Gelände zerstörten sie eine Fensterscheibe einer Lagerhalle. Derzeit ist unklar, ob die Täter auch in die Lagerhalle einstiegen und ob sie Beute machten. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Gießen zu melden (Tel.: 0641 7006-3755).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

