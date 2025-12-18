Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: KREIS GIEßEN: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Zeugenaufruf nach versuchtem Mord durch Unterlassen

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Wettenberg: Zeugenaufruf nach versuchtem Mord durch Unterlassen

Am Sonntagabend, 07.12.2025 kam es um 18:40 Uhr im Bereich der Wetzlarer Straße / Einmündung Taubenäcker in Krofdorf-Gleiberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei erlitt eine Fußgängerin schwere Verletzungen (siehe auch Pressemeldung vom 08.12.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6174366). Der Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug über die Straße Taubenäcker in Richtung Kaltenbachstraße.

Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Gießener Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des versuchten Verdeckungsmordes durch Unterlassen, weil der oder die Beschuldigte nach dem Unfall die Flucht ergriffen hat, ohne jedoch der Geschädigten die erforderliche Hilfe zu leisten. Im Rahmen der weiterhin mit Hochdruck geführten Ermittlungen - insb. der Auswertung von Videoüberwachungsaufnahmen und Spuren an der Kleidung der Verletzten - konnte zwischenzeitlich festgestellt werden, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen "VW Caddy Maxi" handeln dürfte.

Für die Strafverfolgungsbehörden sind daher folgende Fragen von Bedeutung:

- Wer hat relevante Beobachtungen in der Zeit vor, während oder nach der Tat gemacht?

- Wer kann Hinweise zu einem weißen VW Caddy Maxi im Zusammenhang mit dem Unfall geben?

- War ein solches Fahrzeug nach dem 07.12.2025 zur Reparatur von Unfallschäden in einer Werkstatt?

Sämtliche Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Oberstaatsanwalt Hauburger.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher

Tobias Schwarz, Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell