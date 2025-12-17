Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Schützenhaus + Einbrecher dringen in Postfiliale ein + unverschlossene Pkw durchwühlt + schwarzer Renault beschädigt - Verursacher flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Weimar-Niederweimar: Einbruch in Schützenhaus

Das Schützenhaus in Niederweimar geriet zwischen Samstag (13. Dezember) und Dienstag (16. Dezember) in den Fokus von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten in den Schankraum. Zudem brachen sie die Tür eines Bauwagens auf, der auf dem Gelände stand. Die Täter flüchteten ohne Beute. Der Einbruch in der Schützenstraße wurde gestern Mittag (16. Dezember) gegen 14 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Einbrecher dringen in Postfiliale ein

Unbekannte hebelten in der Zeit von Dienstagabend (16. Dezember) 20.15 Uhr bis heute Morgen (17. Dezember) 5.15 Uhr die Eingangstür der Postfiliale in der Straße "Roter Graben" auf und durchsuchten den Tresen sowie diverse Schubladen nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten unter anderem 200 Euro Bargeld, ein Paketlesegerät sowie Zubehör für E-Zigaretten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Marburger Polizei sucht nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich der Postfiliale beobachteten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Stadtallendorf: Unverschlossene Pkw durchwühlt

Diebe machten sich in der Nacht zu heute (17. Dezember) gegen 3 Uhr in der Straße "Leide" an drei geparkten Pkw zu schaffen. Sie öffneten die unverschlossenen Fahrzeuge, darunter ein weißer Seat, ein grauer VW sowie ein brauner Dacia. Anschließend durchwühlten sie die Fahrzeuginnenräume sowie die Handschuhfächer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Biedenkopf: Schwarzer Renault beschädigt - Verursacher flüchtet

Ein schwarzer Renault Megane parkte am vergangenen Freitag (12. Dezember) zwischen 15 Uhr und 16 Uhr am Fahrbahnrand in der Hintergasse in Höhe der Hausnummer 46. Ein bislang unbekannter Autofahrer war in der Hintergasse unterwegs und beschädigte den Renault mutmaßlich beim Vorbeifahren am linken Heck. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf circa 800 Euro. Zeugen, die die Unfallflucht beobachteten und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren.

