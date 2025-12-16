Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Parkplatzrempler

Giessen (ots)

Rund 3.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Audi kosten, den ein Unbekannter am Montag (15.12.2025) hinterließ. Der Besitzer stellte seinen schwarzen Q3 gegen 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes im Hüttenweg ab. Als er etwa 45 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum gegen die linke Seite des Audis gestoßen und geflüchtet ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

