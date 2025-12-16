Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Am Nachmittag eingestiegen + Smartphones und Wechselgeld gestohlen + Einbruch in Kita + Zwei parkenden Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet +

Giessen (ots)

Grünberg: Am Nachmittag eingestiegen

Einbrecher drangen am Montag (15.12.2025) zwischen 15:30 Uhr und 18:10 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus "An der Wann" in Göbelnrod ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen Uhren sowie Sammlermünzen mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Smartphones und Wechselgeld gestohlen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher am Montag (15.12.2025) im Zeitraum von Mitternacht bis 05:30 Uhr in eine Gaststätte in der Klinikstraße ein. Sie erbeuteten zwei Smartphones und Wechselgeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel.: 0641 7006-6555 mit der Gießener Kripo in Verbindung setzen.

Buseck: Einbruch in Kita

In der Zeit zwischen Donnerstag (11.12.2025), 18:00 Uhr und Montag (15.12.2025), 06:45 Uhr beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Kindertagesstätte in der Wilhelmstraße in Großen-Buseck und verschafften sich so Zutritt. Die Diebe durchsuchten und beschädigten mehrere Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Zwei parkenden Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Am Montagabend (15.12.2025) kam es zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr im Herderweg zu einer Unfallflucht. In Höhe der Hausnummer 3 streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt zunächst einen am Fahrbahnrand parkenden grauen Opel Astra und danach einen davor abgestellten schwarzen Seat Leon. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Sachschaden an den beiden parkenden Autos wird auf 9.000 EUR geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, die Polizeistation Gießen-Nord (Tel.: 0641 7006-3755) zu kontaktieren.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

