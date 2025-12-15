Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Mit Auto in Scheibe gefahren + Tresor gestohlen + Versuchter Einbruch in Imbiss + Schmuck und Uhren erbeutet + Einstieg: Kellerfenster + Zwei Einbrüche in Rendel + u.v.m.

Giessen (ots)

Friedberg: Mit Auto in Scheibe gefahren

Kurz vor 04:00 Uhr fuhren drei Diebe am Montag (15.12.2025) mit einem weißen Kleintransporter gegen eine Glasscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Straßheimer Straße. Anschließend stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen 14 hochwertige E-Bikes und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen ein verdächtiger weißer Kleintransporter im Friedberger Gewerbegebiet aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kripo unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Tresor gestohlen

Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag (15.12.2025) gegen 02:40 Uhr in Ober-Rosbach in ein Restaurant in der Carl-Benz-Straße ein. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen Tresor. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Versuchter Einbruch in Imbiss

Gegen 01:45 Uhr versuchten zwei Unbekannte am Sonntag (14.12.2025) die Eingangstür eines Imbisses in der Heinestraße in Altenstadt aufzubrechen. Nachdem ein Zeuge die Tat bemerkte und auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Täter. Zeugenhinweise bitte an die Friedberger Kriminalpolizei (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Terrassentür hält stand

Ohne Beute mussten Unbekannte am Freitag (12.12.2025) in Altenstadt von dannen ziehen. Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr versuchten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Stammheimer Straße aufzubrechen, scheiterten mit ihrem Vorhaben allerdings. Hinweise zur Tat bitte an die Kripo Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Limeshain: Schmuck und Uhren erbeutet

Schmuck und Armbanduhren sind die Beute, die Einbrecher in Himbach machten. In der Zeit von Freitag (12.12.2025), 09:30 Uhr bis Samstag (13.12.2025), 21:30 Uhr stiegen sie durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus im Drususring ein. In Hainchen versuchten es die Täter am Freitag zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kurt-Schumacher-Straße einzusteigen. Hierbei scheiterten sie jedoch an der Sicherung des Fensters. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Auffälligkeiten wahrgenommen haben, sich in beiden Fällen unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Einstieg: Kellerfenster

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es in der Bad Nauheimer Gutenbergstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen Freitag (12.12.2025), 06:30 Uhr und Sonntag (14.12.2025), 19:50 Uhr beschädigten die Täter zunächst einen Rollladen. Durch ein Kellerfenster stiegen sie in das Wohnhaus ein. Die Einbrecher ließen Bargeld aus einem Portemonnaie mitgehen. Verdächtige Beobachtungen können telefonisch unter 06031 6010 bei der Friedberger Kripo mitgeteilt werden.

Karben: Zwei Einbrüche in Rendel

Auf Schmuck, Bargeld und Uhren hatten es Einbrecher am Freitag (12.12.2025) in Rendel abgesehen. Zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr zerstörten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses im Dornbachweg. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus nach Beute. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße ein. Auch hier durchsuchten sie die Wohnräume und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu beiden Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Münzenberg: Durchs Fenster eingestiegen

Durch das Wohnzimmerfenster verschafften sich Einbrecher am Freitag (12.12.2025) in der Zeit von 06:45 Uhr bis 22:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kuno-von-Hagen-Straße in Münzenberg. Sie durchsuchten mehrere Räume in verschiedenen Stockwerken. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unklar. Hinweise von Zeugen werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Reichelsheim: Beim Einbruch gestört

Zunächst versuchten Einbrecher am Samstag (13.12.2025) über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Reichelsheim zu gelangen. Als dies misslang, drangen sie durch das Schlafzimmerfenster ins Haus ein. Möglicherweise gestört durch die heimkehrenden Bewohner, durchsuchten die Täter lediglich Schubladen im Schlafzimmer und flüchteten ohne Beute. Der Tatzeitraum wird auf 09:00 Uhr bis 18:50 Uhr eingegrenzt. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010.

Ranstadt: Ohne Beute geblieben

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 29.11.2025, 10:00 Uhr und Sonntag, 14.12.2025, 17:25 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Westring in Dauernheim, nachdem sie ein Fenster beschädigt hatten. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Kripo Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Auf Balkon geklettert

Am Samstag (13.12.2025) kletterten Einbrecher auf einen Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bad Vilbeler Bodelschwinghstraße. Dort brachen sie die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung und ließen Schmuck mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen 15:30 Uhr und 18:45 Uhr. Die Kripo fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Hinweisgeber mit der Polizei in Verbindung setzen.

Nidda: Im Automaten bedient

Diebe kippten am frühen Samstagmorgen (13.12.2025) zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr einen Warenautomaten in der Kurstraße in Bad Salzhausen um. Aus dem Automaten griffen sie sich Getränke und Snacks. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Nauheim: Heckscheibe eingeschlagen

Bei einem weißen Mini schlug ein Unbekannter am Sonntag (14.12.2025) zwischen 18:40 Uhr und 19:00 Uhr die Heckscheibe ein. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Das Fahrzeug war in der Zanderstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

