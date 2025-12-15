PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wohlauf

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wohlauf

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 11.12.2025, 14:12 Uhr

Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen aus Marburg kann eingestellt werden. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

