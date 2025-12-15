Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wohlauf

Giessen (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 11.12.2025, 14:12 Uhr

Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen aus Marburg kann eingestellt werden. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

