Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unfallfluchten in Gladenbach, Marburg und Bad Endbach - Polizei bittet um Mithilfe

Gladenbach-Erdhausen: Unfallflucht auf OBI-Parkplatz - Polizei bittet um Mithilfe

Die Unfallsachbearbeiterin der Polizei in Biedenkopf sucht nach Zeugen, die am Donnerstag (11. Dezember) eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in der Jakob-Heuser-Straße beobachteten. Ein grauer VW Passat stand zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr rückwärts in einer Parklücke nahe der Einkaufswagenstation. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkten die linke Fahrzeugfront des Passats. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu informieren.

Bad-Endbach: Ford Focus touchiert

Einen Blechschaden an einem schwarzen Ford Focus in Höhe von etwa 8.000 Euro verursachte am Mittwochabend (10. Dezember) gegen 23.55 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße aus Richtung Hartenrod kommend in Richtung Weidenhausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 23 touchierte er die linke Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Focus. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950.

Marburg: Dunkler Audi flüchtet nach Unfall

Letzten Freitag (5. Dezember) gegen 22 Uhr stieß der Fahrer eines dunklen Audis beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten schwarzen VW Touran. Anschließend fuhr der Audi-Fahrer weiter. Die Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz der alten Unibibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße. Den Schaden an dem rechten vorderen Kotflügel des VW beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

