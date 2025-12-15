Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: Auseinandersetzung in der Rittergasse + weißer Mercedes GLA nach Unfallflucht gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung in der Rittergasse

Samstagabend (13.12.2025) gerieten zwei Männer in der Rittergasse in eine körperliche Auseinandersetzung in deren Verlauf der Angreifer seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Ein Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung woraufhin der Angreifer von seinem Opfer abließ, zwei auf dem Boden liegende Handy einsteckte und in Richtung Kaplangasse davonlief. Der bislang Unbekannte war Mitte 30, 190 cm bis 195 cm groß, hatte eine normale Statur und eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer weißen Collegejacke mit blauen Ärmeln und einem Schriftzug auf dem Rücken, einer hellblauen Jeans und Mütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: -Wer hat die Auseinandersetzung gegen 22:50 Uhr in der Rittergasse mitbekommen? - Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? -Wer kann Hinweise zum Verbleib des Mobiltelefons Xiaomi Redmi 13 des 44-jährigen Opfers geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: weißer Mercedes GLC nach Unfallflucht gesucht

Am vergangenen Dienstag (09.12.2025), gegen 10:30 Uhr, war ein Lkw-Fahrer mit seiner DAF-Sattelzugmaschine auf der Karl-Glöckner-Straße aus Richtung Uni Gelände kommend unterwegs. An der Kreuzung Schiffenberger Weg wollte er nach links in Richtung Lich abbiegen. Er ordnete sich auf dem rechten der beiden Fahrstreifen ein. Links neben ihm hielt ein weißer Benz, der in die gleiche Richtung abbiegen wollte. Als die Ampelanlage grün zeigte, bogen beide Fahrzeuge ab. Der Fahrer des Mercedes GLC wechselte offenbar beim Abbiegen in der Kurve auf den rechten Fahrstreifen und touchierte den DAF. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Benz-Fahrer davon. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

