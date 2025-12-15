Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: in Bürogebäude eingebrochen + Alkohol, Bargeld und Fleisch geklaut

Driedorf- in Bürogebäude eingebrochen

Zwischen 20:00 Uhr am Freitag (12.12.2025) und 08:00 Uhr am Samstag (13.12.2205) brachen Unbekannte in das Bürogebäude einer Firma in der Straße Schneiderstriesch ein. Im Inneren des Gebäudes machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, brachen diesen auf und stahlen Bargeld heraus. Samt ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Herborn- Seelbach: Alkohol, Bargeld und Fleisch geklaut

Auf Alkohol, Fleisch und Bargeld hatte es ein Dieb bei seinem Einbruch in die Gaststätte in der "Hohe Straße" abgesehen. Er war am Freitagmorgen (12.12.2025) in die Gaststätte eingedrungen und hatte diese durchsucht. Der Schaden beläuft sich auf 1.300 Euro. Zeugen, denen zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr verdächtige Personen in der "Hohe Straße" aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

