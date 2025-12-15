Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Mann attackiert Fahrradfahrer+drei Unbekannte bedrohen Frau+Einbruch in Zahntechniklabor+Diebe hinterlassen hohen Einbruchschaden+Auto überschlägt sich+Opel-Fahrerin flüchtet

Giessen (ots)

Marburg: Unbekannter attackiert Fahrradfahrer - Polizei bittet um Mithilfe

Ein 47-jähriger Mann war am Samstagmorgen (13. Dezember) gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Straße "Barfüßertor" unterwegs. Im Bereich der Hausnummer 25 kamen ihm ein Mann und eine Frau entgegen. Beim Vorbeifahren kam es zu einer leichten Berührung mit der Frau, für die sich der 47-Jährige entschuldigte. Ihr Begleiter schlug dem Fahrradfahrer daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt eine blutende Verletzung an der Nase, die vor Ort von Rettungskräfte versorgt wurde. Der Mann und die Frau liefen in unbekannte Richtung weiter. Der Angreifer wird auf etwa 45 Jahre geschätzt und ist circa 170 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und trug eine graue Mütze sowie eine graue Jacke. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Aussehen. Zu der Frau sind keine Hinweise bekannt.

Die Ermittler der Marburger Polizei suchen nach Zeugen und fragen:

- Wer hat den Angriff in der Straße "Barfüßertor" beobachtet? - Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Angreifer geben?

Zeugen werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Drei Unbekannte bedrohen Frau

Nach einem Vorfall am Sonntagabend (14. Dezember) in der Weintraustraße suchen die Ermittler der Polizei in Marburg nach Zeugen. Drei Unbekannte erschienen gegen 19.30 Uhr vor der Wohnungstür einer 40-jährigen Frau. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür, verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und bedrohten die Frau. Diese rief die Polizei. Das Trio flüchtete in Richtung des Alter Kirchhainer Wegs. Der Schaden an der Tür wird auf circa 100 Euro geschätzt. Zeugen beschrieben die drei Täter als zwischen 175 cm und 180 cm groß, mit dunkler Bekleidung sowie mit Skimasken und Sonnenbrillen maskiert. Die Polizei erbittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Amöneburg-Roßdorf: Einbruch in Zahntechniklabor

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich Einbrecher in der Zeit von Freitag (12. Dezember) 19.45 Uhr bis Samstag (13. Dezember) 18 Uhr Zutritt in ein Labor für Zahntechnik in der Straße "Bergblick". Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten eine Geldkassette mit circa 500 Euro Bargeld. Die Täter ließen einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Marburg: Diebe hinterlassen hohen Einbruchschaden

Eine Arztpraxis in der Frauenbergstraße geriet am Wochenende in den Fokus von Einbrechern. Die Täter brachen auf der Gebäuderückseite eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchwühlten sie Büro- und Lagerräume sowie Labore auf der Suche nach Wertgegenständen. Hierbei öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und Spinde. Ein Teil der Schränke hielt jedoch stand. Ob die Täter aus einer ebenfalls aufgebrochenen Geldkassette Bargeld erbeuteten, ist bislang noch unklar. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (12. Dezember) 18 Uhr und Samstag (13. Dezember) 6 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frauenbergstraße wahrgenommen haben, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

L3288-Gladenbach: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Gleich mehrere Schutzengel hatte offensichtlich ein 21-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, als er am Samstagabend (13. Dezember) mit seinem Auto verunglückte. Der 21-Jährige war mit seinem 5er BMW auf der Landesstraße 3288 von Bottenhorn in Richtung Rachelshausen unterwegs. Gegen 19.40 Uhr kam er in einer Linkskurve zwischen den beiden Ortschaften aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Böschung. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Marburg-Ockershausen: Opel-Fahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Opel Astra und einem Seat Leon am vergangenen Montagmorgen (8. Dezember) gegen 7.25 Uhr in dem Einmündungsbereich Graf-von-Stauffenberg-Straße / Stephan-Niderehe-Straße suchen die Unfallsachbearbeiter der Marburger Polizei nach Zeugen. Ein 25-jähriger Fahrer war mit seinem schwarzen Seat auf der Graf-von-Stauffenberg-Straße aus Richtung Gisselberger Straße kommend Richtung stadtauswärts unterwegs. Eine bislang unbekannte Fahrerin fuhr mit ihrem grauen Opel die Stephan-Niderehe-Straße aus Richtung Willy-Mock-Straße kommend. Als sie in dem Einmündungsbereich in die Graf-von-Stauffenberg-Straße einbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoße mit dem Seat-Fahrer. Obwohl sich die Fahrerin nach dem Unfall bei dem 25-Jährigen erkundigte, setzte sie ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Den Schaden an dem Seat schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Die Fahrerin wird auf Ende 20 Jahre geschätzt. Sie trug eine Brille und hatte lange braun-schwarze Haare. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die Fahrerin oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell