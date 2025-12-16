Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Frau stellt Taschendiebe + Terrassentür aufgehebelt + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Beim Diebstahl Alarm ausgelöst + Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen + Audi flüchtet nach Unfall

Bad Nauheim: Frau stellt Taschendiebe

In einem Einkaufsmarkt in der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen sprachen zwei Unbekannte am Samstagnachmittag (13.12.2025) gegen 16:40 Uhr eine 53-jährige Ober-Mörlerin an. Während einer der beiden Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte, griff der zweite Täter in die Handtasche der 53-Jährigen und nahm eine Bankkarte heraus. Als die Frau dies jedoch bemerkte, flüchteten die beiden Männer aus dem Markt. Die Ober-Mörlerin lief den Männern hinterher und konnte sie an einem weißen Auto einholen. Hier nahm sie dem Unbekannten die Bankkarte wieder ab. Die beiden Täter stiegen daraufhin in das weiße Auto und fuhren davon. Ein Täter wird auf 40 - 50 Jahre alt geschätzt, hatte graue Haare und einen grauen Bart. Der zweite Täter war etwa 20 Jahre alt und schmal. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beiden Männer oder das weiße Fahrzeug aufgefallen sind, um Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Friedberg: Terrassentür aufgehebelt

Zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen Einbrecher am Montag (15.12.2025) die Terrassentür eines Einfamilienhauses "Am Steinernen Kreuz" auf. Sie durchsuchten mehrere Räume im Obergeschoss. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Fauerbacher Straße verschafften sich Unbekannte am Montag (15.12.2025) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und drangen dort in eine Wohnung ein. Die Täter entwendeten Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Karben: Beim Diebstahl Alarm ausgelöst

Zwei Diebe fuhren am Samstagabend (13.12.2025) gegen 20:40 Uhr mit einem schwarzen Mercedes Sprinter auf das Gelände eines Autohauses "Am Spitzacker" in Karben. Dort luden die beiden Täter ein Rad mit Alufelge in das Fahrzeug. Als die Unbekannten weitere Räder einladen wollten, lösten sie jedoch einen Alarm aus, stiegen daraufhin wieder in den Sprinter und fuhren in Richtung B 3 davon. Die beiden Täter werden als 30 - 40 Jahre alt, circa 170 cm - 180 cm groß und etwas korpulent beschrieben. Zeugen, die den schwarzen Sprinter wahrgenommen haben oder Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Niddatal: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine 23-jährige Frau aus dem Hochtaunuskreis war am Montagabend (15.12.2025) gegen 19:50 Uhr mit ihrem Kia Soul auf der L 3187 aus Richtung B 45 kommend in Fahrtrichtung Assenheim unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 3351 in Richtung Bruchenbrücken kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes GLK 220 einer 55-jährigen Frau aus Niddatal. Durch diese Kollision prallte der Mercedes gegen den BMW einer 36-Jährigen aus dem Landkreis Groß-Gerau, der ebenfalls in Richtung Assenheim unterwegs war. Ein 60-jähriger Mitfahrer im Kia sowie die Fahrerin des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Büdingen: Audi flüchtet nach Unfall

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag (13.12.2025) gegen 17:20 Uhr einen silberfarbenen Audi, der den Loudeac-Kreisel in Büdingen befahren hatte und in Höhe der Anschrift "Großendorf 1" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und dabei einen Poller umgefahren hatte, der auf dem Gehweg stand. Danach setzte der Audi seine Fahrt in der Straße "Großendorf" fort. Weitere Unfallzeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten die Polizeistation Büdingen zu kontaktieren (Tel.: 06042 96480).

