Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrecher scheitern an Werkstatt-Tür + Einbrecher in Kita und evangelischer Kirche unterwegs + Böllerwurf im Garten des Gedenkens - Polizei bittet um Mithilfe

Marburg-Wehrda: Einbrecher scheitern an Werkstatt-Tür

Einbrecher versuchten am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (13. Dezember) 13 Uhr und Montag (15. Dezember) 14.45 Uhr die Eingangstür einer Auto-Werkstatt in der Straße "Am Bahndamm" aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 300 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Weimar-Niederweimar: Einbrecher in Kita und evangelischer Kirche unterwegs

Einbrecher drangen in der Zeit von Montagabend (15. Dezember) 20 Uhr bis heute Morgen (16. Dezember) 6.50 Uhr in die evangelische Kindertagesstätte in der Schützenstraße ein. Die Täter brachen die Bürotür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie ließen einen Schlüssel für die evangelische Kirchengemeinde mitgehen. Im weiteren Verlauf suchten sie die Kirchengemeinde in der Straße "Zur Kirche" auf, öffneten die Eingangstür und durchsuchten einen Nebenraum, ohne jedoch Beute zu machen. Die Polizei schätzt die Einbruchschäden in der Kita auf knapp 300 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kita oder der Kirchengemeinde beobachteten, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

Marburg: Böllerwurf im Garten des Gedenkens - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Böllerwurf am gestrigen Abend (15. Dezember) im Garten des Gedenkens in der Universitätsstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine bislang unbekannte männliche Person mit schlanker Statur warf gegen 18.05 Uhr einen Böller auf die Rasenfläche. Es wurde niemand verletzt. Hinweise werden bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

