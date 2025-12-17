Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + LANDKREIS GIESSEN: durch Fenster eingedrungen + zu schnell gefahren und Mittelfinger gezeigt + Kontrollen in der Licher Straße

Gießen - durch Fenster eingedrungen

Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr am Montag (15.12.2025) und 11:00 Uhr am Dienstag (16.12.2025) drangen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein. Sie öffneten ein Fenster, kletterten durch dieses in den Innenraum der Gaststätte und durchsuchten diese nach Diebesgut. Sie stahlen rund 120 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Eindringlinge unerkannt. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: zu schnell gefahren und Mittelfinger gezeigt

Am 12.12.2025 führten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 457 (Verlängerung der Licher Straße) in Fahrtrichtung Lich durch. Auf dieser Strecke ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Gegen 10:20 Uhr wurde ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 172 km/h gemessen. Während der Aufzeichnung blickte der Fahrzeugführer in die Messkamera und zeigte dabei den ausgestreckten Mittelfinger (sog. Stinkefinger). Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer durch die Verkehrsspezialisten identifiziert. Dem Fahrzeugführer droht aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ein empfindliches Bußgeld von 1.500 Euro, drei Monaten Fahrverbot, sowie zwei Punkten im Fahrerlaubnistregister. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, um die Geeignetheit des Mannes zur Teilnahme am Straßenverkehr zu überprüfen.

Gießen: Kontrollen in der Licher Straße

Am Dienstag (16.12.2025) kontrollierten die Beamten des Gießener Verkehrsdienstes in der Licher Straße. Zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr überwachten sie an der dortigen Ampelanlage Rotlichtverstöße und nahmen Gurtmuffel und Handysünder ins Visier. Anwohner hatten berichtet, dass es zu Schulwegzeiten vermehrt zu brenzligen Situationen an dieser Lichtzeichenanlage kommen würde. Autofahrer würden bei Gelbphasen noch beschleunigen und häufig über Rot fahren. An der Ampelanlage stellten die Verkehrspolizisten binnen 75 Minuten acht Rotlichtverstöße fest. Sieben Autofahrer überfuhren die rotzeigende Ampel als diese weniger als eine Sekunde rot zeigte. Auf sie kommt ein Bußgeld von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer muss mit einer weitaus höheren Strafe rechnen. Er benutze während der Fahrt sein Mobiltelefon und die Ampel zeigte bereits sieben Sekunden rot, als er diese passierte. Der 27.-jährige muss mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen und einem mittleren dreistelligen Bußgeld. Zudem wurden sieben Handy- und zehn Gurtverstöße geahndet. Eine von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr durchgeführte Geschwindigkeitsmessung stadtauswärts in Höhe der Vitosklinik verlief dagegen positiv. Alle angemessenen Fahrzeugführer hielten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

