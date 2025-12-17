Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Verkehrsdienst stellt mehrere Verstöße fest + Auf Balkon geklettert + Gartenstuhl als Aufstiegshilfe + Werkzeuge aus Sprinter gestohlen + Kellerfenster aufgebrochen + 43.000 EUR...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen

Butzbach / Münzenberg: Verkehrsdienst stellt mehrere Verstöße fest

Bei Kontrollen im nördlichen Wetteraukreis stellten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau mehrere Verstöße fest. Am 09.12.2025 (Dienstag) nahmen die Verkehrsexperten in Münzenberg einen ausländischen Sattelzug unter die Lupe, auf dessen Anhänger sich ein zwölf Tonnen Linienbus befand. Die Ordnungshüter stellten fest, dass die zulässige Gesamthöhe überschritten wurde. Da der Fahrer keine gültige Ausnahmegenehmigung für den Transport vorlegen und auch keine weitere Höhenregulierung vornehmen konnte, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt bis zur Einholung der entsprechenden Genehmigung. Wegen des Verstoßes musste der Fahrer zudem eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe entrichten. Zwei Tage später unterzogen die Verkehrsspezialisten in Butzbach den Lkw eines Containerdienstes einer Kontrolle. Neben mangelhafter Ladungssicherung erkannten die Beamten, dass der Fahrer des Gespanns nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die erforderliche Führerscheinklasse war bereits im Jahre 2020 abgelaufen. Zudem registrierten die Polizisten mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Beispielsweise wurde die Auslesefrist des Massenspeichers um 686 Tage überschritten. Gegen den Fahrer fertigten die Ordnungshüter eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen den Halter unter anderem wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ebenfalls am 11.12.2025 und ebenfalls in Butzbach überprüfte der Verkehrsdienst Wetterau einen Schwertransport. Beladen war dieser mit einem 22 Tonnen Kettenbagger von fast drei Metern Breite. Auch hier stellte die Streife eine mangelhafte Ladungssicherung fest und erkannte, dass die vorgelegte Ausnahmegenehmigung für diesen Transport bereits im Jahr 2020 abgelaufen war. Eine Folgegenehmigung wurde bis dato nicht beantragt. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten daher bis zur Einholung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung. Auf Fahrer und Halter kommen nun Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Bad Vilbel: Auf Balkon geklettert

Einbrecher kletterten in der Zeit von Samstag (13.12.2025), 11:00 Uhr bis Dienstag (16.12.2025), 08:00 Uhr auf den Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Bußmann-Straße in Bad Vilbel. Dort brachen sie die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06031 6010 bei der Friedberger Kripo entgegengenommen.

Bad Vilbel: Gartenstuhl als Aufstiegshilfe

Im Franz-Schubert-Weg in Dortelweil nutzte ein Unbekannter am Montag (15.12.2025) einen Gartenstuhl als Aufstiegshilfe, um auf ein Terrassendach eines Reihenhauses zu gelangen. Von dem Dach aus versuchte er ein Fenster im ersten Stock aufzubrechen. Mit diesem Vorhaben scheiterte er jedoch, sodass er ohne Beute abziehen musste. Der Tatzeitraum kann auf 16:40 Uhr bis 18:30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung setzen.

Bad Vilbel: Werkzeuge aus Sprinter gestohlen

Diebe schlugen in Dortelweil die Scheibe eines weißen Mercedes Sprinter ein. Das Fahrzeug parkte von Montag (15.12.2025), 17:00 Uhr bis Dienstag (16.12.2025), 06:45 Uhr im Lehnfurther Weg auf dem Parkplatz des Golfplatzes. Die Täter verschafften sich Zugang zum Laderaum und stahlen mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Büdingen: Kellerfenster aufgebrochen

Über ein Kellerfenster verschafften sich Einbrecher in Büdingen Zutritt zu einem Einfamilienhaus "Auf der Untersten Beunde". Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume. Sie ließen einen Computer mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (12.12.2025), 14:00 Uhr und Dienstag (16.12.2025), 09:30 Uhr. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: 43.000 EUR Schaden bei Unfall

Kurz nach 06:30 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus dem Vogelsberg am Dienstag (16.12.2025) mit seinem VW Crafter auf der B 521 aus Richtung Düdelsheim kommend in Fahrtrichtung Altenstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Hainchen kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Opel eines 38-jährigen Altenstädters. Der Opel-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 43.000 EUR geschätzt.

