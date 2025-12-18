Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MITTELHESSEN: Hessische Polizei zeigt Teamgeist und Engagement bei "Adventsradeln"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Giessen (ots)

MITTELHESSEN: Hessische Polizei zeigt Teamgeist und Engagement bei "Adventsradeln"

Mit einer sportlichen und zugleich gemeinnützigen Aktion setzte die mittelhessische Polizei am 10. Dezember ein starkes Zeichen für Teamgeist und soziales Engagement. Unter dem Motto "Adventsradeln" fand im Polizeipräsidium Mittelhessen eine Spendenaktion statt, bei der rund 45 Polizistinnen und Polizisten in die Pedale traten, um gemeinsam Geld für den guten Zweck zu sammeln. Aber nicht nur die aktiven Radler zeigten Engagement: Weitere Polizistinnen und Polizisten, die nicht selbst mitradelten, unterstützten die Aktion durch direkte Geldspenden. Insgesamt wurde eine Spendensumme von 1.160 Euro für den Kinder- und Jugendhospizdienst Marburg erzielt. Die Leiterin der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Franziska Mittwoch, überreichte gemeinsam mit der Leiterin des Behördlichen Gesundheitsmanagements, Anne Hegewald, am Mittwoch, den 17. Dezember, die Spendensumme an die Koordinationskraft des Kinder- und Jugendhospizdienstes, Frau Pamela Stephens. Frau Stephens bedankte sich herzlich für die großzügige Unterstützung. Sie hob hervor, wie wichtig und hilfreich die Arbeit des Vereins für die zu betreuenden Familien sei. Mit der Spendenaktion "Adventsradeln" zeigt die Polizei, dass sie sich nicht nur um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgt, sondern sich auch für den guten Zweck stark macht. Die Polizistinnen und Polizisten haben mit ihrer sportlichen Betätigung und ihrer Spendenbereitschaft dazu beigetragen, das Leben von Familien in schwierigen Zeiten zu unterstützen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell