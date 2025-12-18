Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + VW Transporter gestohlen + Einstieg über den Balkon + Unverschlossene Autos durchsucht + Diesel abgezapft +

Rosbach: VW Transporter gestohlen

Diebe stahlen in der Zeit von Dienstag (16.12.2025), 21:00 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025), 07:00 Uhr einen grünen VW Transporter, der im Wirrweg in Rodheim abgestellt war. Wie die Täter die Sicherungen des Fahrzeugs überwanden, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler der Polizeistation Friedberg fragen: Wer hat den Diebstahl des VW Transporters beobachtet? Wem ist das Fahrzeug mit dem Kennzeichen OF-PA 2403 nach Dienstagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des grünen T4 machen? Hinweise werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Niddatal: Einstieg über den Balkon

Über den Balkon drangen Einbrecher in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Breitewegsgärten" in Ilbenstadt ein. Die Täter beschädigten ein Fenster, durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 09.12.2025, 09:00 Uhr und Donnerstag, 18.12.2025, 08:30 Uhr. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Wöllstadt: Unverschlossene Autos durchsucht

Zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr öffneten Unbekannte am Mittwoch (17.12.2025) in Ober-Wöllstadt mehrere unverschlossene Fahrzeuge. In den Straßen "Im Holzhain" und "Stolberger Straße" durchsuchten Unbekannte einen Audi A4, einen VW Tiguan und einen VW Golf Sportsvan. Beute ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Diesel abgezapft

In der Industriestraße in Büdingen zapften Dieseldiebe über 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer weißen Sattelzugmaschine des Herstellers DAF ab. Der Tatzeitraum kann auf Dienstag (16.12.2025), 17:00 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025), 06:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

