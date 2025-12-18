Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Ehringshausen: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Mit mehreren Anzeigen muss nun ein 34-Jähriger rechnen, der am Dienstagvormittag (16.12.2025) versuchte vor der Polizei zu flüchteten.

Den Verkehrspolizisten war der Benz-Fahrer gegen 10:35 Uhr auf der B277 aus Richtung Werdorf kommend und in Richtung Ehringshausen fahrend aufgefallen. Er sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Als der Mann die Beamten bemerkte fuhr er mit hoher Geschwindigkeit weiter, überholte ein vor ihm fahrendes Auto, bevor er in die Ortschaft einfuhr. Hier beabsichtigte er ein weiteres Auto, trotz Gegenverkehr, zu überholen. Der entgegenkommende Autofahrer konnte offenbar nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer verhindern. Der 34-jährige Ehringshäuser verlor die Kontrolle über seinen schwarzen Mercedes, kam von der Wetzlarer Straße nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in eine Hauswand.

Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, folgte eine Blutentnahme. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Sein Benz sowie die Hauswand wurden beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden mit 15.000 Euro.

Auf den Unfallfahrer kommen nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Personen, die Angaben zur Fahrweise des 34-jährigen Benz-Fahrers insbesondere von der Wilhelm-Küster-Straße über die B 277 bis zur Unfallstelle in der Wetzlarer Straße Höhe der Hausnummer 57a geben können, sowie Personen, die durch seine Fahrweise gefährdet wurden, wie auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

