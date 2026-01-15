PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verfolgungsfahrt auf dem Stadtgebiet von Castrop-Rauxel- Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend (13.01., 20:55 Uhr)flüchtete ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug über die Autobahn 42 und durch das Stadtgebiet von Herne und Castrop-Rauxel vor der Autobahnpolizei. Die zuständige Polizei Münster ist nun auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.

Die gesamte Meldung und Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Münster finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6196747

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Telefon: 0251 275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de https://muenster.polizei.nrw/

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
