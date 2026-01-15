Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Verfolgungsfahrt auf dem Stadtgebiet von Castrop-Rauxel- Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer
Recklinghausen (ots)
Am Dienstagabend (13.01., 20:55 Uhr)flüchtete ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug über die Autobahn 42 und durch das Stadtgebiet von Herne und Castrop-Rauxel vor der Autobahnpolizei. Die zuständige Polizei Münster ist nun auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.
Die gesamte Meldung und Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Münster finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6196747
