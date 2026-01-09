Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am 08.01.2026 um 08:24 Uhr in der Straße Am Bahndamm in 67269 Grünstadt einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. In der Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Fahrzeugführer, welcher gerade mit seinem Hund unterwegs war, um Gassi zu gehen, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese hatte er nämlich zurückliegend aufgrund eines Drogendeliktes entzogen bekommen. Ein durchgeführter Drogen-Urin-Test verlief dieses Mal negativ. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

