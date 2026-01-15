Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige nach Einbruch gestellt - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Zunächst unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus ein - eine Zeugin beschrieb die Tatverdächtigen, die Polizei schnappte drei Tatverdächtige.

Am Mittwochmittag (ca. 12:30 Uhr) beobachtete eine Nachbarin an der Beethovenstraße einen Einbruch in ein Nachbarhaus. Die Täter verließen gerade das Gebäude durch ein Wohnzimmerfenster. Um in das Haus zu gelangen hatten die Einbrecher ein Küchenfenster aufgehebelt.

Die Täter nahmen mindestens Schmuck und eine Armbanduhr mit. Die Zeugin konnte die Tatverdächtigen beschreiben.

Im nahen Umfeld konnte die Polizei drei junge Männer antreffen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Dabei handelt es sich um zwei 17-Jährige und einen 20-Jährigen. Bei einem der beiden 17-Jährigen und dem 20-Jährigen konnte kein fester Wohnsitz in Deutschland ermittelt werden. Der zweite Jugendliche ist in Eppelborn gemeldet. Sie hatten die Beute aus dem Einfamilienhaus dabei.

Die beiden Jugendlichen wurden an das Jugendamt übergeben. Den 20-Jährigen nahm die Polizei vorläufig fest.

Der 20-Jährige wurde am Mittwochmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Marl vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl - der 20-Jährige sitzt jetzt in U-Haft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell