Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Mann stirbt - neue Erkenntnisse

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen:

Im Fall des am 14.01.2026 verstorbenen 17-jährigen Castrop-Rauxelers (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6196783) gibt es neue Erkenntnisse.

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass der Jugendliche an einem Stich mit einem spitzen Gegenstand in den Halsbereich verstorben ist.

Die 17-Jährige, die am Abend des 14.01.2026 festgenommen wurde, hat in ihrer Vernehmung, die am gestrigen Nachmittag bis in den Abend im Beisein eines Rechtsanwaltes durchgeführt wurde, eingeräumt, dass sie zunächst auch gegenüber ihren Eltern aus Angst vor diesen falsche Angaben gemacht habe. Sowohl die neuen Angaben in der Vernehmung als auch die Auswertung der Spuren weisen darauf hin, dass sich der Tatort auf einer Terrasse eines leerstehenden Gebäudes an der Wartburgstraße 115, also in unmittelbarer Nähe zu dem späteren Auffindeort des Verstorbenen, befand. Dort hatte sich die 17-Jährige mit dem ihr bekannten 17-Jährigen nach ihren Angaben freiwillig getroffen. Beide kannten sich und hatten bereits im Vorfeld Kontakte. Bei dem Treffen sei es nach den weiteren Angaben der Beschuldigten zu einem sexuellen Übergriff des 17-Jährigen gekommen. Dieser habe versucht, gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr mit ihr zu vollziehen. Sie habe dem 17-jährigen mehrfach zu verstehen gegeben, dass sie mit seinen Handlungen nicht einverstanden sei. Sie habe sich mit ihren Händen, dann mit Pfefferspray und schließlich mit einem spitzen Gegenstand, den sie vor Ort habe ergreifen können, gewehrt. Sie habe ohne Tötungsvorsatz in Richtung des später Verstorbenen gestochen und sei anschließend zu ihrer Wohnanschrift gelaufen.

Die 17-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

