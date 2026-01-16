PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Polizei hofft nach Einbrüchen auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terassentür Zugang zu einem Kindergarten am Wulfener Markt. Sie durchsuchten mehrere Räume, nahmen aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Wertgegenstände mit. Die Täter flüchteten vermutlich über den Einstiegsweg.

Bottrop

Nach einem Einbruch an der Gregorstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Gartentor auf und gelangten so auf das Grundstück eines Zweifamilienhauses. Anschließend hebelten sie eine Terassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnhaus. Unter anderem mit Schmuck und Münzen flüchteten die Einbrecher unerkannt. Der Einbruch passierte zwischen Donnerstag, 09:00 Uhr und Freitagnacht, 01:00 Uhr.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

