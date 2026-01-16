Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdieb klaut Goldketten

Neuss (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann aus Neuss wurde am Donnerstag (15.01.), gegen 15:15 Uhr, in der Nähe des Johanna-Etienne-Krankenhauses aus einem dunklen Wagen heraus angesprochen. Der Autofahrer gab vor, den Neusser von dessen ehemaliger Arbeitsstelle zu kennen und bot an, ihn nach Hause zu fahren.

An der Further Straße angekommen, wollte der Mann dem Neusser eine Lederjacke verkaufen und man ging zusammen in die Wohnung. Nachdem die Jacke für 100 Euro den Besitzer gewechselt hatte, verabschiedete sich der Unbekannte. Später stellte der 61-Jährige fest, dass zwei Goldketten, die in einem offenen Regal gelegen hatten, gestohlen wurden.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kurze dunkelbraune Haare, Brillenträger

Der Mann gab vor, Italiener zu sein und sprach akzentfrei Deutsch. Bei seinem Wagen könnte es sich um einen BMW oder Mercedes gehandelt haben, über dessen Beifahrersitz sich eine Art Schutzhülle befand.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus.

Die Polizei rät deshalb:

- Bewahren Sie ein gesundes Misstrauen und hinterfragen Sie Dinge skeptisch! - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

