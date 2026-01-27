Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf, Kind von Hund gebissen

Baden-Baden (ots)

Ein Hund habe am vergangenen Dienstagmorgen (20.01.2026) unvermittelt einen Jungen angegriffen und diesen verletzt.

Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren seien nach eigenen Angaben auf dem Kiesweg in Richtung dem Kinderhaus Eulenspiegel unterwegs gewesen. Eine bislang unbekannte Frau soll dort im Bereich mit einem angeleinten Hund spazieren gelaufen sein. Der Hund habe eines der beiden Kinder angegriffen und ins Bein gebissen. Nach dem Vorfall soll die Frau umgehend gemeinsam mit dem Hund die Örtlichkeit verlassen haben, ohne sich um den verletzen Jungen zu kümmern. Die Frau wird auf ca. 30 Jahre geschätzt. Sie soll eine helle Hautfarbe haben und mit einer braun-orange-beige Jacke bekleidet gewesen sein. Des Weiteren soll sie eine Stirnlampe mitgeführt haben. Der Hund sei klein (ca. 30 cm Schulterhöhe) gewesen. Er soll kurzes, braunes Fell und ein grünes Band am Hals getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zur Hundebesitzerin oder zum Hund geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221-6800 zu melden

/ml

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell