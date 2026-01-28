POL-OG: Offenburg - Störer in Kirche
Offenburg (ots)
Am Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Offenburg aufgrund einer randalierenden Person in die Wilhelmstraße zu der Dreifaltigkeitskirche gerufen. Gegen 10 Uhr konnten die Beamten einen polizeibekannten 48-Jährigen feststellen, welcher sich aggressiv verhielt und verwirrte Angaben machte. Gegen den Störer wurde ein Platzverweis erteilt, welchem dieser nach mehreren Aufforderungen nachkam.
/ti
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell