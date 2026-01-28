PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Störer in Kirche

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Offenburg aufgrund einer randalierenden Person in die Wilhelmstraße zu der Dreifaltigkeitskirche gerufen. Gegen 10 Uhr konnten die Beamten einen polizeibekannten 48-Jährigen feststellen, welcher sich aggressiv verhielt und verwirrte Angaben machte. Gegen den Störer wurde ein Platzverweis erteilt, welchem dieser nach mehreren Aufforderungen nachkam.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:28

    POL-OG: Gengenbach, B33 - Sperrung nach Unfall

    Gengenbach, B33 (ots) - Nach einem Unfall auf der B 33 zwischen Biberach und Gengenbach-Süd, ist die Fahrbahn in Richtung Offenburg ab Biberach derzeit gesperrt. Gegen 7:15 Uhr war eine Kolonne an Fahrzeugen auf dem zweispurigen Bereich unterwegs, als am Ende des Ausbaus und der Verjüngung auf eine Spur ein überholendes Fahrzeug vor dem vordersten Pkw den Fahrstreifen nach rechts wechselte und sich davor setzte. ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 16:33

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf, Kind von Hund gebissen

    Baden-Baden (ots) - Ein Hund habe am vergangenen Dienstagmorgen (20.01.2026) unvermittelt einen Jungen angegriffen und diesen verletzt. Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren seien nach eigenen Angaben auf dem Kiesweg in Richtung dem Kinderhaus Eulenspiegel unterwegs gewesen. Eine bislang unbekannte Frau soll dort im Bereich mit einem angeleinten Hund ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:41

    POL-OG: Offenburg - Geburtstagsgrüße mit Folgen

    Offenburg (ots) - Glückwünsche der besonderen Art ziehen nun für einen Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. Ein 17-Jähriger steht hierbei in Verdacht, in Begleitung weiterer junger Männer, in der Nacht auf Dienstag im direkten Umfeld der Justizvollzugsanstalt in der Otto-Lilienthal-Straße Raketen gezündet zu haben. Mitarbeiter der Haftanstalt meldete diesen Umstand gegen 1 Uhr dem örtlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren