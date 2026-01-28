POL-OG: Offenburg - Störer in Kirche

Gengenbach, B33 (ots) - Nach einem Unfall auf der B 33 zwischen Biberach und Gengenbach-Süd, ist die Fahrbahn in Richtung Offenburg ab Biberach derzeit gesperrt. Gegen 7:15 Uhr war eine Kolonne an Fahrzeugen auf dem zweispurigen Bereich unterwegs, als am Ende des Ausbaus und der Verjüngung auf eine Spur ein überholendes Fahrzeug vor dem vordersten Pkw den Fahrstreifen nach rechts wechselte und sich davor setzte. ...

